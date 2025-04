Vinitaly 2025 a Verona: Novità, Eventi e Timori per i Dazi

Al Vinitaly, la 57esima edizione del Salone internazionale del vino made in Italy, si sono registrate 4.000 aziende in 18 padiglioni, con 1.200 top buyers da 71 nazioni e migliaia di operatori dall’Italia e 140 paesi esteri. Il salone rappresenta quest’anno un punto di riferimento essenziale per il settore vinicolo, attraendo attenzione sulle sfide attuali, in particolare a causa dei dazi imposti dagli Stati Uniti. Il primo giorno di manifestazione è dedicato a incontri istituzionali per discutere dell’economia vitivinicola, con la partecipazione di commissari europei e del ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, che interverrà in video conferenza nel pomeriggio.

Le novità di quest’edizione includono l’enoturismo e l’introduzione di diverse categorie di vino: i NoLo (vini a bassa o nulla gradazione alcolica), i RAW Wine (vini naturali e biologici) e i vini di Amphora Revolution, che maturano in anfore di terracotta. Si svolgeranno anche convegni su temi come le nuove tendenze nel vino a bassa alcolicità e l’iniziativa “Pinte consapevoli” promossa dalle Donne della Birra.

Le interviste incluse nel servizio evidenziano la preoccupazione dei produttori riguardo ai dazi, considerato che il mercato americano è fondamentale per molte aziende. La presenza di figure chiave, come il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e il ministro per lo Sviluppo Economico, Adolfo Urso, testimonia l’importanza del Vinitaly nel delineare il futuro del settore vitivinicolo in Italia e in Europa.