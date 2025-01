Vinicius Jr, scuse con sfottò al Valencia dopo l’espulsione: cosa è successo

Vinicius Junior, stella del Real Madrid, ha chiesto scusa ai suoi compagni di squadra dopo essere stato espulso durante la partita di Liga contro il Valencia, vinta dai Blancos 2-1. Il brasiliano ha ricevuto un cartellino rosso al 79′ per aver spinto il portiere avversario Dimitrievski, mentre la sua squadra era in svantaggio per 1-0. Nonostante l’inferiorità numerica, il Real Madrid ha ribaltato il risultato nel finale, con le reti di Modric e Bellingham che hanno portato alla vittoria. Dopo la partita, Vinicius ha scritto su X: “Mi dispiace e grazie alla squadra”.

Le scuse di Vinicius sono state percepite da alcuni come ironiche; il suo tweet includeva anche emoji di vittoria e due dita, che potrebbe essere interpretato come un gesto per canzonare il Valencia, attualmente a rischio retrocessione. In seguito all’espulsione, Vinicius rischia una lunga squalifica, ma il tecnico Carlo Ancelotti ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso. Ancelotti ha dichiarato di non essere sicuro che il ricorso sarà accolto, ma crede che il cartellino rosso non fosse giustificato. Ha sottolineato che il portiere Dimitrievski aveva provocato Vinicius durante la partita, sostenendo che due cartellini gialli avrebbero potuto risolvere la situazione. Ancelotti ha anche accennato al fatto che Vinicius ha sofferto l’atteggiamento provocatorio del portiere avversario.

La partita è stata caratterizzata da un finale emozionante e controverso, evidenziando la resilienza del Real Madrid nonostante l’espulsione del suo giocatore chiave. La situazione di Vinicius ha sollevato discussioni sulla gestione delle espulsioni e sui comportamenti in campo, in particolare sul fatto che il trattamento riservato ai giocatori possa influenzare le decisioni degli arbitri. L’allenatore, mostrando sostegno per il suo giocatore, ha messo in evidenza come episodi come questo possano avere un impatto significativo non solo sullo svolgimento della partita, ma anche sulle successive decisioni disciplinari. In attesa di ulteriori sviluppi, il Real Madrid si prepara a far valere i propri diritti in merito alla squalifica di Vinicius, mentre il campionato prosegue con tensioni sempre più elevate.