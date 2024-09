VINICIO CAPOSSELA: “Sciusten Feste n.1965”: il nuovo album in arrivo il 25 ottobre

“SCIUSTEN FESTE N.1965” è il nuovo album di Vinicio Capossela, in uscita il 25 ottobre. Pur non essendo un disco natalizio, rappresenta una celebrazione delle feste, esplorando le sue gioie e le sue tristezze. Prodotto da Capossela e Alessandro “Asso” Stefana, e registrato con la storica band del cantautore tra il 2020 e il 2021, l’album include quindici tracce che vanno da inediti a reinterpretazioni di brani classici per le festività. Sono presenti anche nomi noti come Marc Ribot e Greg Cohen.

Le canzoni esprimono l’essenza della festa, toccando temi di comunità, abbracci, lacrime e redenzione. Capossela sottolinea l’importanza di non perdere di vista il male, neppure nei momenti di celebrazione, come rappresentato dalla figura di Erode. L’album si chiude in modo festoso, con coriandoli che evocano l’atmosfera giocosa della copertina.

La storia di “Sciusten Feste” ha origini lontane, risalendo al 1999, anno in cui Capossela tenne il primo “concerto per le feste” a Taneto di Gattatico. Ogni dicembre, ha dato vita a eventi festivi che hanno creato una vera e propria tradizione e comunità. Il percorso di questo progetto è documentato nel film “Natale Fuori Orario”, che sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma.

La tracklist dell’album include brani come “Sopporta con me”, “Voodoo Mambo”, “Bianco Natale”, e “Santa Claus is coming to town”. Oltre al disco, Capossela presenterà il suo lavoro attraverso un tour intitolato “Conciati per le feste”, che inizierà il 26 ottobre ad Aosta e proseguirà in vari teatri italiani, concludendosi con il tradizionale concerto natalizio al Fuori Orario. Il tour prevede anche tappe internazionali a Bruxelles, Londra, Barcellona, Madrid, Berlino e Karlsruhe.

Con un mix di tradizione e innovazione, “SCIUSTEN FESTE N.1965” promette di essere un’opera ricca di significato, celebrando la complessità delle emozioni umane legate alla festa, in un viaggio musicale che unisce passato e presente.