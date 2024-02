Vinicio Capossela estende il tour che parte a San Valentino

Vinicio Capossela ha annunciato cinque nuove date per l’acclamato tour nei teatri del 2024, “Con i tasti che ci abbiamo”.

Dopo il successo ottenuto con il suo ultimo album “Tredici Canzoni Urgenti” – vincitore della Targa Tenco 2023 – Vinicio Capossela ha annunciato l’aggiunta di cinque nuove date al suo tour teatrale “Con i tasti che ci abbiamo”. Questo tour, che ha già toccato 29 città italiane nell’autunno del 2023, partirà esattamente il giorno di San Valentino. Ecco tutte le date e i biglietti.

Un inizio romantico per Vinicio Capossela

L’imminente tour teatrale riprende il 14 febbraio con un doppio appuntamento alla Casa del Jazz di Roma, offrendo un recital solista in occasione di San Valentino. Vinicio Capossela esplorerà temi come l’amore e il martirio, ispirandosi a eventi storici e culturali che coincidono con questa data, come il martirio di questa festività e il compleanno del chitarrista Jimmy Villotti.

“La ricorrenza di San Valentino è un crocevia di anniversari, dalla famosa resa dei conti tra gangster al compleanno di Jimmy Villotti, dal martirio del santo di Terni alla celebrazione floreale della festa degli innamorati passando per le Valentine blu di un vecchio meraviglioso disco di Tom Waits

Il bestiario che l’amore mette in azione è variegato e apre molte porte dell’armadio dell’anima da indagare in intimità, con i tasti che ci abbiamo”, spiega lo stesso cantautore.

Tutte le date del tour teatrale 2024

La primavera vedrà Vinicio Capossela e la sua band esibirsi in quattro concerti teatrali con la formazione completa. Ad accompagnare l’artista ci saranno musicisti di talento come Andrea Lamacchia, Piero Perelli, Alessandro “Asso” Stefana, Raffaele Tiseo, Daniela Savoldi e Michele Vignali.

Di seguito le date del tour teatrale:

14 Febbraio 2024 – Casa del Jazz, Roma

2024 – Casa del Jazz, 16 Marzo 2024 – ‘A Aussenzia, Napoli

2024 – ‘A Aussenzia, 04 Maggio 2024 – Teatro Gaetano Donizetti, Bergamo

2024 – Teatro Gaetano Donizetti, 05 Maggio 2024 – Teatro Amilcare Ponchielli, Cremona

2024 – Teatro Amilcare Ponchielli, 07 Maggio 2024 – Teatro Municipale Romolo Valli, Reggio Emilia

2024 – Teatro Municipale Romolo Valli, 09 Maggio 2024 – Teatro Astra, Schio (VI)

I biglietti per le nuove date sono disponibili sui principali circuiti di vendita online come Ticketone e Vivaticket, nonché presso le biglietterie dei teatri coinvolti.