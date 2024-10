VINICIO CAPOSSELA: dal 2 novembre parte il tour “CONCIATI PER LE FESTE”

È uscito “SCIUSTEN FESTE N.1965”, il nuovo album di Vinicio Capossela. Non un disco natalizio, ma un vero e proprio tributo alla festa, alle sue euforie e malinconie. Prodotto insieme ad Alessandro “Asso” Stefana, il disco è stato registrato tra il 2020 e il 2021 con la band storica di Capossela e include quindici brani tra inediti e reinterpretazioni di standard festivi, con la partecipazione di artisti come Marc Ribot e Greg Cohen.

Il disco esprime l’anima della festa, abbracciando esperienze di comunità, gioco e malinconia. Capossela parla di come in questi momenti ci si possa allontanare dal tempo utile, riflettendo anche sul lutto e sul male, incarnato dalla figura di Erode, per recuperare un senso di convivialità fondamentale. Non mancano reinterpretazioni dei grandi classici natalizi, oltre a brani inediti che mescolano diversi generi musicali, inclusi il rock e lo swing italo-americano.

La storia di questo album risale al primo «concerto per le feste» nel 1999, tenutosi al Fuori Orario a Taneto di Gattatico. Capossela ha continuato a celebrare la festa ogni dicembre, creando una tradizione che ha unito molte persone. La storia è narrata anche in un film documentario, “Natale Fuori Orario”, che verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Tra le tracce ci sono due inni della tradizione anglosassone, “Abide with me” trasformata in “Sopporta con me” e la carola natalizia “God rest you merry gentlemen” reinterpretata come “Conforto e gioia”. Un omaggio a Tom Waits si manifesta in “Charlie”, una cover di “Christmas card from a hooker in Minneapolis”. Altri brani includono “Santa Claus is coming to town”, rivista come una critica alla frenesia delle consegne, e “Bianco Natale”, un’invocazione al silenzio.

Il disco culmina con una traccia finale che offre una sorpresa, mentre il tour promuoverà l’album in diverse città tra cui Bologna, Napoli, Bruxelles, Londra e Barcellona. La festa è quindi rappresentata nella sua complessità, con il guastafeste che trova un suo posto in questa celebrazione del ciclo della vita e delle tradizioni.