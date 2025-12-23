Vini del Piceno per Natale

Il presidente della società cooperativa agricola Vinea di Offida, Pompilio D’Angelo, fornisce consigli su come abbinare i migliori vini del Piceno ai piatti tipici delle feste di fine anno. I vini Doc del Piceno sono adatti a tutti i piatti, partendo dagli antipasti leggeri come il Terre di Offida Passerina Doc spumante, abbinato a piatti leggeri, o il Pecorino metodo classico, abbinato a un fritto misto all’ascolana.

Per i salumi come lonza, prosciutto, salame e ciauscolo, si consiglia un bianco più strutturato come il Pecorino Docg Offida. Per i primi, come timballo o lasagne, si può abbinare un rosso di media struttura come il Rosso Piceno Superiore o il Rosso Piceno. Per i secondi, come arrosto, cappone o agnello, si consiglia un rosso più strutturato come l’Offida Rosso Docg.

Per concludere il pasto con i dolci, si possono utilizzare il Passito Terre di Offida Doc o l’Offida Passerina Passito Docg. Pompilio D’Angelo sottolinea anche le tendenze del mercato, che sembrano favorire i vini bianchi e le bollicine rispetto ai rossi strutturati, e evidenzia la qualità eccellente e il buon rapporto qualità-prezzo dei vini del Piceno.