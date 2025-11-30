13.2 C
Roma
domenica – 30 Novembre 2025
Sport

Vingegaard: il mio futuro dopo il ciclismo

Da stranotizie
Vingegaard: il mio futuro dopo il ciclismo

Jonas Vingegaard ha un contratto con la Visma fino al 2028. A differenza di altri corridori che hanno firmato un contratto “a vita” con la squadra, il suo contratto scadrà a fine 2028. Da quel momento in poi non è detto che penserà al ritiro, ma allora avrà 32 anni e nel ciclismo moderno le carriere non sono poi così lunghe.

In un documentario andato in onda su Midtvest, a Vingegaard è stato chiesto se pensa a come sarà la sua vita dopo il ritiro dal professionismo. Ha risposto che non crede di rimanere nel mondo del ciclismo quando smetterà e che gli piacerà stare a casa con la sua famiglia ed essere lì per loro. Inoltre, non sa ancora bene cosa voglia fare, ma lo scoprirà.

Tra le sue passioni, Vingegaard può intravedere un futuro nel mondo del fai da te, in particolare nella falegnameria, che lo affascina. Potrebbe benissimo intraprendere qualche tipo di attività manuale, il tempo lo dirà. In passato, Vingegaard aveva anche una passione per i numeri e aveva detto che avrebbe voluto fare qualcosa che avesse a che fare con i numeri, probabilmente nel mondo bancario, perché è bravo con i calcoli.

Articolo precedente
Prevenzione oncologica maschile a Montesilvano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.