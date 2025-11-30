Vingegaard: il mio futuro dopo il ciclismo

Jonas Vingegaard ha un contratto con la Visma fino al 2028. A differenza di altri corridori che hanno firmato un contratto “a vita” con la squadra, il suo contratto scadrà a fine 2028. Da quel momento in poi non è detto che penserà al ritiro, ma allora avrà 32 anni e nel ciclismo moderno le carriere non sono poi così lunghe.

In un documentario andato in onda su Midtvest, a Vingegaard è stato chiesto se pensa a come sarà la sua vita dopo il ritiro dal professionismo. Ha risposto che non crede di rimanere nel mondo del ciclismo quando smetterà e che gli piacerà stare a casa con la sua famiglia ed essere lì per loro. Inoltre, non sa ancora bene cosa voglia fare, ma lo scoprirà.

Tra le sue passioni, Vingegaard può intravedere un futuro nel mondo del fai da te, in particolare nella falegnameria, che lo affascina. Potrebbe benissimo intraprendere qualche tipo di attività manuale, il tempo lo dirà. In passato, Vingegaard aveva anche una passione per i numeri e aveva detto che avrebbe voluto fare qualcosa che avesse a che fare con i numeri, probabilmente nel mondo bancario, perché è bravo con i calcoli.