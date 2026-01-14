Vingegaard al Giro d’Italia

Roma, 14 gennaio – L’annuncio del debutto al Giro d’Italia ha portato Jonas Vingegaard al centro del dibattito del mondo del ciclismo. Vingegaard è considerato non solo un campione di ciclismo, ma anche una persona che affronta temi importanti come la salute mentale, un argomento molto discusso negli ultimi anni.

Le dichiarazioni di Vingegaard

Non ci sono motivazioni ufficiali sulla scelta di porre fine alla propria carriera da parte del vincitore del Giro d’Italia 2025, ma Vingegaard sembra fornire alcune informazioni sulla vicenda. “Per noi è un peccato perderlo adesso, avrebbe avuto un ruolo importante al Tour de France, ma rispetto la sua decisione. Non è una cosa che arriva dal nulla, ha perso le motivazioni e questo è uno sport molto esigente per tutti, anche per me”. Vingegaard ha anche parlato della sua esperienza personale, dicendo di essere andato vicino all’esaurimento nervoso e di capire quanto possa essere stata dura per Yates.

Vingegaard ha anche parlato della polemica a distanza tra sua moglie Trine Marie Hansen e la Visma-Lease a Bike, al centro del dibattito i duri allenamenti imposti dalla formazione olandese. “Io non do colpe alla squadra, sta anche ai corridori farle presente quando si arriva a fare troppo, che non si riesce più a gestire la cosa e che è meglio cambiare qualcosa”.

Piganzoli al Giro d’Italia 2026

Intanto, è già partito il toto nome dei corridori che affiancheranno Vingegaard nella sua prima avventura alla Corsa Rosa, possibili i veterani Sepp Kuss e Wilco Kelderman, mentre è certo il giovane Davide Piganzoli. “Il fatto di poter correre il Giro d’Italia nel mio primo anno con la squadra e di supportare Jonas è davvero speciale, farò tutto il possibile per aiutarlo al meglio”.