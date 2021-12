Killing In The Name Of dei Rage Against the Machine è la canzone di Natale preferita nel Regno Unito, battendo 2 Become 1 delle Spice Girls.

Killing In The Name Of dei Rage Against The Machine è la canzone di Natale più amata nel Regno Unito di tutti i tempi. Organizzato in collaborazione con Nine Eight Books, il sondaggio è stato lanciato per celebrare la 70aesima battaglia delle classifiche natalizie e The Official Christmas No.1 Singles Book. Il libro è una guida ai 70 anni di Christmas Number Ones, con una doppia pagina dedicata ad ogni canzone.

Babbo Natale musica

La canzone preferita di Natale in UK è dei Rage Against the Machine

Dopo tre settimane di votazioni, è stata decretata la canzone di Natale più amata nel Regno Unito. Si tratta di Killing in the Name Of dei Rage Against the Machine. Il brano ha battuto il successo delle Spice Girls, del 1996, 2 Become 1. Sono stati contati 41.000 voti e il gruppo si è aggiudicato la corona con il 51% dei voti. Il video di Killing in the Name Of:

Killing In The Name Of è diventato un successo natalizio a sorpresa nel 2009 dopo che Jon e Tracy Morter organizzarono una campagna per impedire al vincitore di X Factor di rivendicare la posizione numero 1 in occasione del Natale per il quinto anno consecutivo. Al momento del successo della campagna, Morter ha detto a NME: “Non posso crederci. È pazzesco, stasera la BBC mi viene persino a prendere per fare un’intervista televisiva e da allora il telefono non si è fermato“.

Il successo parte dal 2009

In risposta alle recenti notizie, Morter ha dichiarato: “Sono onorato di pensare che una piccola idea in una cucina nell’Essex di qualche anno fa sia stata ufficialmente incoronata “Nation’s Favorite Christmas Number 1“. E aggiunge: “Era il numero 1 della gente […] una canzone che anche la band stessa sostiene sia di proprietà di tutti noi, non loro, quindi non sono sorpreso che abbia vinto, considerando questi tempi difficili che stiamo vivendo“.

Attualmente in testa al Christmas Number One ci sono LadBaby col brano Sausage Rolls For Everyone con Ed Sheeran ed Elton John. Questi ultimi occupano anche il secondo posto con la loro collaborazione Merry Christmas.