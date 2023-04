Vincitrice del GF Vip, ecco chi sarà: gli ex concorrenti sono quasi tutti d’accordo

Siamo arrivati al giorno della finale del GF Vip. Chi sarà il vincitore o la vincitrice di questa settima edizione? Secondo gli scommettitori a trionfare sarà uno tra Tavassi e Oriana, ma a quanto pare gli ex gieffini hanno un’altra idea.

Antonella Fiordelisi, Matteo Diamante, Martina Nasoni stanno facendo il tifo per Nikita Pelizon. Martina su Instagram ha scritto: “E alla fine guarda come vince Niki, guardate la vincitrice“. Matteo ha subito replicato con un peperoncino e la Fiordelisi ha scritto: “Portiamo la nostra fatina alla vittoria“.

Sarah Altobello ha addirittura fatto un appello: “Mi raccomando dobbiamo fare tutti, anche noi faremo live, il tifo per Nikita. Portiamo Nikita alla vittoria del GF Vip mi raccomando. Portiamo Nikita in auge perché se lo merita tra una cosa e l’altra. Lei è l’unica e la sola che se lo merita“.

Se dovesse vincere chi ha dato di più a questo programma…



“Chi tifo e chi penso che vinca? Io vorrei che vincesse un personaggio che secondo me non è stato molto amato nella casa quasi da nessuno, anzi, capito da pochi. Lei è sempre stata molto coerente. Ha il suo modo di fare che può essere non accettato da tutti e non compreso. – ha dichiarato Patrizia Rossetti nel programma Turchesando – Però è sempre stata educata e non ha mai litigato in maniera esagerata. Questa è Nikita! Io vorrei che vincesse veramente lei. Perché secondo me è stata un esempio di educazione, di coerenza, di tranquillità ed equilibrio.

Poi chi vincerà non lo sappiamo. Noi magari ci aspettiamo un personaggio che ci piace, ma poi però non vince. Potrebbe arrivare uno che non ti aspetti, potrebbe essere Alberto o potrebbe essere Milena. Anche se è difficile che vinca una arrivata a metà. Oriana? L’ho esclusa non per cattiveria. Già essere una finalista è già un bel traguardo. Non la vedo vincitrice Oriana, perché secondo me lei lo dà troppo per scontato e fa capire che le piacerebbe. Quindi non penso che vinca lei la finale”.