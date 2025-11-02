16.1 C
Roma
domenica – 2 Novembre 2025
Attualità

Vincitori Premio Falchetti: giovani e territorio in festa

Da stranotizie
Gli studenti Cecilia Arianna e Lorenzo Tosti, della 2 A della Secondaria di primo grado ‘Frate Francesco’, insieme all’azienda Agraria Giampaolo Betti di Torchiagina, hanno vinto il “Premio Falchetti”. La cerimonia di consegna si è svolta in una sala della Conciliazione affollata. Cecilia Arianna è stata premiata per il suo elaborato scritto, Lorenzo Tosti per la grafica, e la classe 2 A per la sezione multimediale.

L’Agraria Giampaolo Betti si distingue per la produzione di foraggi e farine naturali, utilizzati per l’alimentazione di capi di razza Chianina, garantendo carne certificata IGP. Inoltre, si occupa della coltivazione e vendita di ortaggi e dell’olivicoltura.

Il “Premio Falchetti” è stato istituito nell’ambito del progetto Unto, che unisce Unesco, Natura, Territorio e Olio, per onorare la memoria di Federico Falchetti, un giovane assisano, già responsabile dell’ufficio comprensoriale della Coldiretti di Perugia, scomparso prematuramente.

L’iniziativa mira a premiare studenti e aziende del territorio che si distinguono nella valorizzazione dei propri prodotti e del territorio stesso. Durante i vari interventi, è emerso l’importante obiettivo di sensibilizzare i giovani al rispetto e alla cura dell’ambiente, un tema attuale che coinvolge tutti, in particolare le nuove generazioni e le attività produttive.

Tra gli intervenuti, hanno presenziato il sindaco Valter Stoppini, l’assessore Scilla Cavanna, e membri delle giurie che hanno valutato gli elaborati. Le pergamene sono state consegnate ai vincitori dalla famiglia di Federico Falchetti.

