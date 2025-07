Vincitori e nuovi talenti: la prova del palio si avvicina

Un pomeriggio di grande attesa si preannuncia in Piazza del Campo, con quattro fantini di spicco pronti a scendere in pista. Tra questi, Tittia dell’Oca, detentore del record di vittorie con dieci affermazioni, parteciperà per la quarantesima volta a questa storica corsa. Al suo fianco ci saranno Scompiglio del Bruco, che ha conquistato cinque palii, e Gingillo e Brigante, entrambi del Valdimontone e della Tartuca con tre successi a testa.

In contrasto, Spago del Drago si appresta a vivere la sua prima esperienza in una competizione di questo livello. Per quanto riguarda i cavalli, la corsa vedrà la presenza di due esemplari già titolati: Zio Frac della Tartuca, con due vittorie su quattro partecipazioni, e Tale e Quale della Chiocciola, che ha ottenuto un successo su due. Sarà il debutto per Diodoro dell’Oca, Dorotea Dimmonia dell’Istrice e Diosu de Campeda del Drago, aggiungendo ulteriore interesse e curiosità alla manifestazione.