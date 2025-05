Vincitore Eurovision Song Contest 2025: Ecco chi è!

Il controtenore austro-filippino JJ, nome d’arte di Johannes Josef Pietsch, ha vinto l’Eurovision Song Contest 2025 con il brano “Wasted Love”, co-scritto con Teya e Thomas Thurner. A soli 24 anni, JJ ha colpito con la sua voce unica, alternando fragilità emotiva e potenza scenica, totalizzando 436 punti, grazie ad un forte supporto sia della giuria che del pubblico.

Nato a Vienna da padre austriaco e madre filippina e cresciuto a Dubai, ha sviluppato un percorso musicale che combina opera e pop. Dopo il ritorno in Austria nel 2016, ha studiato alla Music and Art Private University di Vienna e ha partecipato a produzioni della Staatsoper, come “Die Zauberflöte”.

JJ ha guadagnato notorietà grazie a talent show, quali “The Voice UK” nel 2020 e “Starmania” nel 2021, che hanno influito sulla sua identità musicale. “Wasted Love”, lanciata a gennaio, è una ballata intensa con dinamiche contrastanti, che mostra la sua estensione vocale. Il brano è stato pubblicato il 6 marzo e ha avuto un impatto notevole durante la finale del 17 maggio.

Parlando diverse lingue, inclusi tedesco, inglese e tagalog, JJ si identifica come queer, e la sua presenza artistica rappresenta una generazione di musicisti che sfidano le etichette tradizionali. Con il suo successo, emula quello di Conchita Wurst, vincitrice dell’Eurovision nel 2014, confermando la capacità dell’Austria di emergere sulla scena musicale internazionale.

### Classifica Finale

1. Austria – JJ – Wasted Love

2. Israele – Yuval Raphael – New Day Will Rise

3. Estonia – Tommy Cash – Espresso Macchiato

4. Svezia – KAJ – Bara Bada Bastu

5. Italia – Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

… (seguito da altri paesi)

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it