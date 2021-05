Eurovision 2021, la finale: vincitore, diretta e classifica. Tutto quello che è accaduto nella serata finale del 22 maggio.

L’Eurovision 2021 è arrivato all’atto finale. 26 paesi si sfidano per contendersi la vittoria, e quindi l’onore di ospitare la prossima edizione. Protagonisti per l’Italia nel corso della serata i Maneskin con Zitti e buoni, il brano che ha vinto il Festival di Sanremo 2021. Tra mille emozioni e qualche colpo di scena, ecco com’è andata la finale.

Maneskin

Eurovision 2021: la finale

A pochi minuti dall’inizio della finalissima del 22 maggio 2021, gli organizzatori hanno pubblicato la scaletta ufficiale della serata. I Maneskin saranno quasi ultimi, 24esimi, mentre a chiudere la serata ci sarà l’altra italiana, Senhit. Ecco tutto il programma:

L’immediata vigilia dell’evento è stata macchiata da un incidente che avrebbe potuto essere tragico. Nella serata di prove del 21 la piattaforma rotante su cui si stava esibendo Senhit, la cantante italiana che rappresenta San Marino, non è stata fermata dal tecnico addetto alla movimentazione. Tutti i presenti sul palco sono stati costretti a saltare dunque mentre era ancora in movimento, una manovra che li ha esposti a rischi gravi. Lo staff dell’artista ha molto protoestato con gli organizzatori, anche perché l’incidente ha inciso sulla performance, danneggiandone la qualità. Ricordiamo infatti che le prove generali del 21 sono utilizzate dalla giuria dell’evento per esprimere il proprio.