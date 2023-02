Vincitore di Sanremo contro Blanco e la sua sfuriata: “Vergogna! Il successo gli ha dato alla testa”

La sfuriata di Blanco sul palco del Teatro Ariston è stato il momento più chiacchierato della prima serata del Festival di Sanremo 2023. Il vincitore dello scorso Sanremo ha avuto un problema tecnico e Amadeus ha spiegato bene quello che è successo a Viva Rai Due Viva Sanremo su Rai Uno. Sui social sono piovute critiche per il cantante di Brividi e la sua reazione decisamente esagerata durante la performance di Isola delle Rose. E tra gli utenti che hanno bacchettato Blanco c’è anche qualche personaggio noto.

Vincitore di Sanremo contro Blanco: “Vergogna, magari il successo gli ha dati alla testa”.

Su Twitter Valerio Scanu ha condannato il comportamento del collega: “Se gli in ear non funzionano, li togli e continui a cantare… se non sei abituato a cantare dal vivo e magari il successo ti ha dato alla testa allora potrebbe succedere di trovarti a spaccare una scenografia mancando di rispetto a tutti. Vergogna Blanco“.

In diretta a Viva Rai Due Viva Sanremo su Rai Uno anche Ultimo ha ironizzato dopo che Fiorello gli ha chiesto se avesse visto lo show di Blanco: “Se ho visto quello che ha fatto? Sì ho visto quello che è successo. Se devo spaccare qualcosa anche io? Sì spacco tutto [ride]”.

Anche Gianni Morandi ha detto la sua in collegamento con Fiorello: “Pensate che mi ero appena fatto una foto con Blanco. Ero dietro le quinte che la stavo per pubblicare e mi hanno detto ‘fermati guarda che succede’, non capivo quello che stava succedendo. Poi avete visto che sono entrato sul palco per pulire tutto“.

Sui social è intervenuto anche il rapper e produttore Frankie hi-nrg mc, che ha espresso il suo punto di vista sull’esibizione del vincitore di Sanremo 2022: “Vorrei chiarire, la gag di spaccare i fiori (organizzatissima) la trovo la cosa bella della performance. Il problema tecnico dell’audio in cuffia va gestito diversamente, magari provando a cantare. Per rispetto del pubblico“.