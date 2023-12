Vincitore di Amici sbarca a Ballando con le Stelle: l’annuncio

Valerio Scanu, Morgan, Arisa, Raimondo Todaro, Francesca Tocca, Natalia Titova, sono moltissimi i personaggi che hanno partecipato sia a Ballando con le Stelle che ai programmi di Maria De Filippi. Stasera nello show di Rai Uno arriverà addirittura un vincitore di Amici. Il ragazzo che ha trionfato nel talent mariano sbarcherà a Ballando nel ruolo di ballerino per una notte insieme a degli attori di Mare Fuori.

Un vincitore di Amici a Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci in collegamento con Caterina Balivo a La Volta Buona ha svelato un colpo di scena della puntata di stasera di Ballando con le Stelle. La conduttrice ha poi annunciato che sulla pista da ballo arriveranno degli attori di Mare Fuori e un vincitore di Amici. Maria Esposito e Antonio Orefice saranno ballerini per una notte insieme a Mattia Zenzola.

“La novità sulle eliminazioni non è l’unica. L’altra notizia è che domani noi avremo due ballerini per una notte. E allora il tesoretto diventa una cosa molto importante con molti punti in palio. Anche perché saranno due tesoretti. Uno verrà conquistato dal ballo di Anna Foglietta e Lillo, che sono divertentissimi. Poi arriva Maria Esposito, la terribile Rosa Ricci di Mare Fuori e non sarà sola. Con lei ci saranno anche Giulia Luzi, Antonio Orefice e anche Mattia Zenzola, che sono insieme con lei i protagonisti del musical di Mare Fuori, che ha la regia di Alessandro Siani. Quindi insomma c’è modo di divertirsi con due tesoretti e soprattutto tutti questi ospiti che vedrete insieme”.

Domani mattia a #ballandoconlestelle e fu cosi che milly farà il botto https://t.co/fTSGfvtGcu — Lea_ Sakura. (@Lea_Sakura1) December 1, 2023

Mattia Zenzola, prove generali a Ballando con le Stelle?

Lo scorso agosto Mattia Zenzola ha confessato che entrerebbe volentieri a far parte del cast fisso di Ballando con le Stelle: “Effettivamente mi piacerebbe. Perché è un bell’ambiente e la danza è al centro di tutto come modo di esprimersi. La trasmissione l’ho sempre seguita molto volentieri. – ha rivelato in un’intervista concessa a Superguida Tv – Quindi ti dico perché no?! Sarebbe sicuramente interessante. […] In che rapporti sono adesso con Maria? Lei è molto impegnata nella realizzazione dei suoi programmi, ma sono certo che lei c’è sempre. Sarò sempre grato a questa splendida donna“.