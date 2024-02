Vincitore di Amici commenta le esibizioni di Sanremo: “Classifica brutta”

Ieri sera eravamo tutti incollati davanti alla tv a guardare e commentare le esibizioni dei big di questo Festival di Sanremo. Sui social a dire la sua sulle performance dei cantanti c’era anche un vincitore di Amici di Maria.

Andreas Muller si è espresso sua su alcune delle canzoni proposte dagli artisti in gara. Il ballerino ha gradito particolarmente Ghali, Geolier, Irama, Annalisa, Alessandra Amoroso e anche Mahmood: “Volevo stare zitto e non espormi, ma non ci riesco e quindi andiamo! Ghali per me ha spaccato. Irama non sbaglia mai. Con Annalisa io torno ‘She Funk’. Mahmood è sul pezzo. Geolier boss! Alessandra riprenditi tutto!”

Poco dopo la fine della prima puntata del Festival il vincitore di Amici ha commentato anche la classifica provvisoria (votata dai giornalisti della sala stampa). Andreas è tra quelli che non hanno apprezzato la scelta dei giornalisti: “La classifica provvisoria più brutta di tutta la storia del Festival di Sanremo, e adesso buonanotte“. In effetti da questa top five sono fuori quattro dei preferiti di Muller.

Nel dubbio apprezzeremmo tutti se Andreas volesse regalarci una performance di She Funk sulle note di Semplicemente.

