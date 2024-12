Vincitore della Targa Tenco 2024: L’ultimo Poeta Rock

Il 31 dicembre 2024, il cantautore milanese Paolo Benvegnù è morto all’età di 59 anni, come annunciato dalla famiglia in un comunicato stampa. Riconosciuto come uno degli ultimi poeti della musica italiana, Benvegnù era noto per il suo stile unico e fuori dagli schemi che lo differenziava in un panorama musicale sempre più omogeneo. La sua morte è avvenuta in un momento inaspettato, subito dopo la sua partecipazione al programma televisivo “Via dei matti n. 0”, condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni.

Nato a Milano nel febbraio del 1965, Benvegnù ha inizialmente guadagnato notorietà come membro degli Scisma, una band attiva negli anni ’90 caratterizzata da sonorità ricercate e testi mai banali. Come cantante e chitarrista del gruppo, ha contribuito alla creazione di un sound distintivo fino allo scioglimento della band. Dopo questa esperienza, Benvegnù ha intrapreso una carriera solista che lo ha visto affermarsi come uno dei cantautori più raffinati e profondi della scena musicale italiana.

Recentemente, ha ricevuto la Targa Tenco 2024 per il suo ultimo album, “È inutile parlare d’amore”, che ha vinto il premio come miglior album. Questo riconoscimento sottolinea il grande apporto di Benvegnù alla musica italiana, evidenziando la sua capacità di infondere bellezza e poesia in ogni sua opera. La famiglia ha descritto il cantautore come un amico, padre, e musicista amato che ha lasciato un segno indelebile nelle vite di coloro che lo hanno incontrato.

La città di Perugia, dove Benvegnù risiedeva da diversi anni, ha voluto onorare la sua memoria. La sindaca Vittoria Ferdinandi ha condiviso un significativo messaggio sui social media in omaggio alla sua figura artistica e personale. La morte di Paolo Benvegnù rappresenta una grande perdita per il panorama musicale italiano e per tutti coloro che hanno apprezzato la sua arte e la sua poesia. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare, ma il suo lascito musicale continuerà a influenzare e ispirare nuove generazioni di artisti e amanti della musica.