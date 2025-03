Vincita Straordinaria: 6 al Superenalotto e Jackpot da 88 Milioni a Roma con una Scommessa da 3 Euro

Un fortunato giocatore di Roma ha vinto quasi 90 milioni di euro al Superenalotto, puntando solo 3 euro. La vincita esatta è di 88.232.801,88 euro, al netto delle tasse. La sestina vincente è composta dai numeri 36, 40, 49, 54, 66 e 83, con Jolly 14 e Superstar 44. La giocata è stata effettuata presso il punto vendita “Angeletti Marco” in via della Giustiniana tramite Quick Pick, che genera numeri casuali e non richiede numeri fortunati o rituali.

Nell’estrazione del 20 marzo 2025, nessuno ha centrato il 5+1, ma quattro giocatori hanno realizzato il 5, che si spartiranno quasi 44.000 euro. La probabilità di vincere il jackpot del Superenalotto è di uno su 622.614.630, e il vincitore romano ha fatto centro. Quella di marzo rappresenta la prima vincita del 2025; l’ultima risale al 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, dove un giocatore aveva vinto 89,2 milioni di euro. Dalla nascita del gioco, ci sono state 133 vincite con il 6, per un totale di oltre 5 miliardi di euro distribuiti.

Dal 2020, il governo italiano applica una tassazione del 20% sui premi del Superenalotto superiori ai 500 euro. Di conseguenza, il vincitore romano incasserà in realtà circa 70.586.340 euro. Le vincite più alte fino ad oggi includono 371.100.000 euro da bacheca dei sistemi, seguita da 209.160.441 euro a Lodi. La vincita di Roma si colloca all’88.232.801 euro, rientrando così nella lista delle vincite significative.