Vincita Record al Superenalotto: 90 Milioni di Euro a Riva del Garda

A Riva del Garda, in provincia di Trento, è stata centrata la vincita del “sei” al Superenalotto, che ha fruttato quasi 90 milioni di euro. Nell’estrazione del 15 ottobre 2024, un giocatore fortunato ha scelto la sestina vincente composta dai numeri 1, 23, 44, 45, 47 e 60, totalizzando un premio di 89.221.270 euro. Questa vincita è avvenuta presso la Tabaccheria Fortuna, situata in Viale dei Tigli 36. Si tratta del secondo “sei” del 2024, dopo quello di Napoli, che il 10 maggio scorso ha portato a casa 101,5 milioni di euro.

Con questa vincita, il Superenalotto ha accumulato in totale 116 jackpot dall’inizio del gioco nel 1997. Il record di vincita risale al 16 febbraio 2023, quando ben 90 giocatori hanno diviso un montepremi da oltre 371 milioni di euro. Nonostante la straordinarietà del 2023, che ha visto distribuzioni di vincite per 1,4 miliardi di euro e quattro jackpot, il marchio di Riva del Garda si aggiunge alla lista delle speranze dei giocatori.

Nell’estrazione del 15 ottobre, oltre al “sei”, sono stati registrati anche sei “cinque”, con ciascuno premiato con circa 30.000 euro. Il prossimo jackpot per il concorso in programma riparte da 17.700.000 euro, continuando così a attrarre l’interesse dei partecipanti.

Il Superenalotto rimane un gioco molto popolare in Italia, grazie alle sue vincite altissime e alla tensione che accompagna ogni estrazione. La combinazione dei numeri vincenti è attesa con ansia da milioni di giocatori, e la fama del gioco si alimenta anche grazie a eventi clamorosi come quello di Riva del Garda, che segna un nuovo capitolo nella storia delle vincite del Superenalotto.

Il gioco continua a incitare speranze e desideri, restando un pilastro del divertimento e della possibilità di cambiamento per chi sogna di trasformare la propria vita con una semplice combinazione di numeri. La speranza per nuovi trionfi resta viva, e con essa il fascino del Superenalotto che, nonostante i record da battere, continua a far sognare gli italiani.