Vincita record a Sassari nel SuperEnalotto della Sardegna

La Sardegna ha fatto parlare di sé nell’ultima estrazione del SuperEnalotto, con una significativa vincita a Sassari. Presso la ricevitoria Maribi srls, situata lungo la Strada Statale 131, è stato realizzato un punto “5” che ha fruttato al vincitore la somma di 19.041,84 euro.

Mentre il nuovo fortunato festeggia il suo premio, il Jackpot continua a crescere in attesa di un “6” che potrebbe assegnare una vincita ancora più elevata. L’ultima vincita milionaria era avvenuta a Desenzano del Garda, dove erano stati distribuiti 35,4 milioni di euro. Per la prossima estrazione, programmata, il montepremi ha raggiunto oltre 77,1 milioni di euro.