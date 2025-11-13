10.4 C
Roma
giovedì – 13 Novembre 2025
Attualità

Vincita record a Sassari nel SuperEnalotto della Sardegna

Da stranotizie
Vincita record a Sassari nel SuperEnalotto della Sardegna

La Sardegna ha fatto parlare di sé nell’ultima estrazione del SuperEnalotto, con una significativa vincita a Sassari. Presso la ricevitoria Maribi srls, situata lungo la Strada Statale 131, è stato realizzato un punto “5” che ha fruttato al vincitore la somma di 19.041,84 euro.

Mentre il nuovo fortunato festeggia il suo premio, il Jackpot continua a crescere in attesa di un “6” che potrebbe assegnare una vincita ancora più elevata. L’ultima vincita milionaria era avvenuta a Desenzano del Garda, dove erano stati distribuiti 35,4 milioni di euro. Per la prossima estrazione, programmata, il montepremi ha raggiunto oltre 77,1 milioni di euro.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Il Diavolo Veste Prada 2: Scopri il Teaser Trailer!
Articolo successivo
Roborock F25 LT: Aspirapolvere E Lavapavimenti 20000 Pa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.