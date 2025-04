Vincita da 2 milioni al Gratta e Vinci a Riccione: il racconto del Tabaccaio fortunato e dell’incredulità della donna

Una donna di circa 70 anni ha vinto 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci nella tabaccheria Gabri di Riccione. L’anziana, descritta dai gestori come una giocatrice occasionale, ha acquistato alcuni biglietti da 10 euro. Dopo aver grattato i primi due senza successo, si è fermata al terzo, riempiendosi di incredulità. Ha chiesto ai titolari di proseguire a grattare il biglietto per confermare la vittoria. Quando i gestori hanno verificato che il biglietto era effettivamente vincente, la signora è apparsa visibilmente frastornata e incredula.

La vincita, avvenuta martedì 1 aprile intorno alle 18.30, è stata sorprendente soprattutto perché, secondo i titolari del tabacchi, non era consueto vincere somme così alte. La tabaccheria ha registrato che, in media, una vincita di grande entità si verificava solo un paio di volte al mese. Una volta confermata la vittoria, la donna se ne è andata in silenzio, senza esultare, lasciando i gestori stupiti.

Inoltre, il biglietto vincente era un 50X del valore di 10 euro. Questo evento eccezionale ha destato attenzione e interesse, rappresentando una delle più grandi vincite della storia della tabaccheria. Nonostante l’entusiasmo per la fortuna inaspettata, l’identità della vincitrice rimane sconosciuta, mantenendo un alone di mistero attorno a questa straordinaria vincita.