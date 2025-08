Vincisgrassi marchigiani: il piatto che conquista l’Italia

La cucina è da sempre un affascinante viaggio tra tradizione e innovazione, e oggi il panorama gastronomico nazionale si arricchisce di un nuovo dato interessante. Secondo un’analisi dell’Osservatorio Telepass, il piatto marchigiano dei vincisgrassi si conferma come la ricetta italiana più ricercata, con 6,5 milioni di ricerche nel 2024 e un incremento del 134% di interesse.

Questa tendenza mette in luce l’importanza della gastronomia nella scelta delle destinazioni turistiche. I viaggiatori sono sempre più inclini a esplorare luoghi non solo per i panorami, ma anche per deliziare il palato con piatti tipici. Intere regioni valorizzano le loro specialità culinarie, come le “tette delle monache” pugliesi, che hanno guadagnato un aumento del 122%, e le zeppole di San Giuseppe, in crescita del 85%.

L’Osservatorio ha registrato anche un incremento del 27% di interesse verso sagre e festival gastronomici nel 2025, evidenziando come il cibo influenzi profondamente l’approccio dei turisti verso la cultura locale. Le esperienze culinarie si rivelano così parte fondamentale dell’itinerario di viaggio, proseguendo anche nel momento del ritorno a casa con ricerche sulle ricette scoperte.

I vincisgrassi, simbolo della tradizione marchigiana, sono un piatto a base di pasta all’uovo, ragù e besciamella, cotti al forno. Riconosciuti con il marchio Stg (Specialità Tradizionale Garantita), la loro origine è legata a un episodio storico che risale all’assedio di Ancona nel 1799, quando vennero preparati in onore di un generale austriaco. Questo piatto rappresenta non solo un’esperienza culinaria, ma anche una connessione storica e culturale vivace.