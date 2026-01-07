7.1 C
Roma
mercoledì – 7 Gennaio 2026
Vinci con FantaSanremo e TicketOne!

🎶 FantaSanremo torna nel 2026 e con lui anche la Lega Ticketone e il suo Concorso!
Unisciti alla nostra Lega e registrati al Concorso, puoi vincere fino a 400€ di Gift Voucher TicketOne!🎁

Come si partecipa?
1️⃣ Crea la tua squadra su FantaSanremo.com
2️⃣ Iscrivi la squadra che hai creato alla Lega TicketOne oppure semplicemente iscriviti alla Lega TicketOne e crea una squadra al suo interno
3️⃣ Registrati al Concorso su www.ticketoneconcorsofantasanremo.it
4️⃣ Parteciperai all’estrazione finale indipendentemente dal risultato della tua squadra!
In palio tanti Voucher TicketOne per i tuoi eventi preferiti!

Concorso “Gioca e Vinci con TicketOne!” valido dalle ore 12:00 del 07/01/26 alle ore 12:00 del 25/02/26, riservato agli iscritti FantaSanremo 2026 lega TicketOne. Estrazione finale entro il 31/03/26. Montepremi 11.400,00 euro (esclusa IVA art. 2 dpr 633/72).
Regolamento su ticketoneconcorsofantasanremo.it

#FantaSanremo #Sanremo2026 #LegaTicketOne #TicketOneFantaSanremo #GiocaeVinciconTicketOne #Concorso #TicketOne


