15.3 C
Roma
sabato – 24 Gennaio 2026
Spettacolo

Vinci biglietti con FantaSanremo! ️

Da stranotizie
Vinci biglietti con FantaSanremo! ️

⏰ Manca solo un mese a Sanremo!
🎲 I giochi stanno per iniziare, siete pronti?

Ti sei iscritto a FantaSanremo? Fantastico! ✅
Ti sei unito con la tua squadra alla Lega TicketOne? Super! ✅
Ti sei registrato al nostro Concorso? No?! ❌ Corri a Registrarti! 🏃

Vai subito su buff.ly/XuGr3C3 e registrati al concorso con la stessa mail con cui ti sei iscritto a FantaSanremo!
Puoi vincere fino a 400€ di Gift Voucher per vedere i tuoi artisti preferiti dal vivo!😱

Concorso “Gioca e Vinci con TicketOne!” valido dalle ore 12:00 del 07/01/26 alle ore 12:00 del 25/02/26, riservato agli iscritti FantaSanremo 2026 lega TicketOne. Estrazione finale entro il 31/03/26. Montepremi 11.400,00 euro (esclusa IVA art. 2 dpr 633/72). Regolamento su ticketoneconcorsofantasanremo.it

Articolo precedente
Morte di Simone Bonino a Milano
Articolo successivo
Usa: panico per la tempesta, corsa alle scorte
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.