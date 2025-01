“Vincerà lui a Sanremo 2025” svelata in anticipo la classifica del Festival: com’è possibile.

ChatGPT prevede i vincitori del Festival di Sanremo 2025 analizzando le recensioni di esperti, posizionando Emis Killa, Clara e Sarah Toscano nei primi tre posti. Il Festival si avvicina, accrescendo l’aspettativa per le esibizioni. L’intelligenza artificiale ha aiutato a formulare una classifica preliminare con i nomi di Emis Killa, Clara e Sarah Toscano tra i favoriti. L’evento, condotto da Carlo Conti, vedrà la partecipazione di circa 30 artisti.

Per Sanremo 2025, la lista include super ospiti come Jovanotti e Damiano David. Sono state annunciate modifiche al regolamento del Fantasanremo, rendendo la competizione più avvincente. Il 20 gennaio, giornalisti selezionati hanno ascoltato in anteprima le canzoni, fornendo recensioni che hanno servito da base per l’analisi di ChatGPT, che ha valutato i brani in base a criteri di successo storici.

Le aspettative sono alte, poiché il Festival è una vetrina per artisti emergenti e già affermati. ChatGPT ha prodotto una classifica interessante: al primo posto Simone Cristicchi con “Quando sarai piccola”, seguito da Giorgia con “La cura per me” e Brunori Sas con “L’albero delle noci”. Altri artisti noti nella top ten includono Massimo Ranieri, Francesca Michielin e Willie Peyote. Tuttavia, Emis Killa, Clara e Sarah Toscano, pur essendo favoriti, hanno ricevuto valutazioni più basse.

Per la classifica è stato utilizzato il modello ChatGPT-4o, analizzando recensioni da testate autorevoli. Questo metodo ha già dimostrato la sua efficacia, predicendo con successo la vittoria di Angelina Mango nel 2024, generando crescente interesse per il Festival di Sanremo 2025.