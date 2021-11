Vincenzo Spadafora – ad una settimana di distanza da quello di Alberto Matano – ha fatto coming out in diretta da Fabio Fazio.

“Io penso che la vita privata delle persone debba rimanere tale. Se fossimo un paese culturalmente più avanzato soprattutto sul tema dei diritti forse i dibattiti di queste settimane sul DDL Zan non li avremmo neanche affrontati” – ha dichiarato Vincenzo Spadafora, come riportato da TvBlog – “Penso però che chi ha un ruolo pubblico, politico come il mio in questo momento storico abbia qualche responsabilità in più. Io l’ho fatto anche per me stesso, perché ho imparato, forse molto tardi, che è molto importante volersi bene e innanzitutto rispettarsi”.

Vincenzo Spadafora: “Sono gay e cattolico”

Del proprio orientamento sessuale ne parla anche nel libro autobiografico appena uscito.

“Ci sono due motivazioni, poi, che mi hanno spinto a parlare del mio orientamento sessuale: una è molto politica, perché questo è un modo per me per testimoniare il mio impegno politico per tutti quelli che tutti i giorni combattono per i propri diritti e hanno meno possibilità di farlo rispetto a quante ne abbia io grazie al mio ruolo. Ma è anche una testimonianza di tipo religioso: io nel libro scrivo, sono cattolico e credo molto nella fede. Le due cose potrebbero sembrare in contraddizione ma non lo sono affatto… l’amore per tutti, gay e etero che siano, va veramente al di sopra di tutto nella misericordia di Dio”.

E ancora:

“In politica questo tema viene ancora utilizzato per ferire l’avversario politico, per quel brusio di fondo, anche molto squallido, che ho subìto anche io. Io stasera volevo spegnere questo brusio, sapendo che io resto l’uomo che sono, con tutto il percorso personale e complicato che ognuno di noi fa nella sua vita, per qualunque motivo e per il quale dobbiamo avere molto rispetto. Io spero da domani di essere considerato per quello che faccio, per come lo faccio, lo stesso uomo di sempre quale sono per la mia famiglia e per i miei amici. Forse domani sarò solo un po’ più felice perché sarò anche più libero.”

