Vincenzo Schettini de La fisica che ci piace: Un coming out sincero e una riflessione profonda

Vincenzo Schettini ha recentemente rivelato il suo orientamento sessuale attraverso un video sui social, dichiarando: “Sì, sono gay”. Il professore di fisica, noto per la sua pagina “La fisica che ci piace”, ha voluto condividere la sua esperienza personale per ispirare e supportare i giovani. Schettini, 48 anni, descrive se stesso come un “curioso e amante della vita” e si è sempre impegnato a semplificare il linguaggio scientifico per il suo vasto pubblico, che conta quasi 3 milioni di follower su Instagram e 2 su TikTok.

Nel video, il professore esprime la sua emozione, sottolineando l’importanza di accettarsi per quello che si è, affermando: “Nessuno è sbagliato, siamo tutti unici”. Schettini, che ha raggiunto un grande successo con il programma “La fisica dell’amore” su Rai 2 ed è candidato ai Diversity Media Awards 2024, affronta anche il tema delle difficoltà legate alla sua identità. Parla di esperienze negative e di momenti di sofferenza, inclusi i conflitti con i genitori, ma evidenzia come queste esperienze abbiano contribuito a una maggiore comprensione e amore reciproco.

Schettini sottolinea che, in una società dove le relazioni tra ragazzi e ragazze sono comuni, è ancora difficile vedere coppie dello stesso sesso, e si chiede perché ci sia tanta paura. Con il suo messaggio, il professore non solo comunica la sua verità personale, ma anche un potente invito all’accettazione e alla condivisione, promettendo di continuare a ispirare e confortare chi ne ha bisogno.