Vincenzo Salemme debutta a Napoli con Ogni promessa è debito

A Napoli, il teatro Diana del Vomero inaugura la nuova stagione con la commedia “Ogni promessa è debito”, scritta e diretta da Vincenzo Salemme. Questo spettacolo ha già riscosso un notevole successo durante l’estate in diverse città italiane.

La trama ruota attorno a Benedetto Croce, proprietario di una pizzeria situata sulla spiaggia di Bacoli. Durante un incidente in barca, Benedetto finisce sugli scogli, ritrovandosi disperso in mare insieme ai suoi figli e al cameriere. In un momento di confusione dopo un colpo alla testa, Benedetto decide di fare un voto a Sant’Anna, promettendo di donare una somma ingente di denaro, precisamente 5.557.382 euro e 60 centesimi. Fortunatamente, la barca di soccorso risponde al suo appello.

Una volta tornato a casa e ripreso i sensi, però, Benedetto non ricorda nulla di quanto accaduto e la sua vita si complica. La pressione aumenta, con i figli, il sindaco, il parroco e altri che chiedono il rispetto della promessa. La situazione si fa sempre più intricata, lasciando Benedetto a dover affrontare le conseguenze di un voto di cui non ha memoria.

Lo spettacolo si svolgerà dal 22 ottobre al 2 novembre e i biglietti sono disponibili a diversi prezzi: 55 euro per la platea, 44 euro per le poltroncine e 33 euro per la galleria. La vendita avviene tramite il circuito VivaTicket.

