Vincenzo Massimi, storica carriera nei Carabinieri e pensione

Il Luogotenente Vincenzo Massimi, figura consolidata dell’Arma dei Carabinieri, ha concluso la sua carriera e va in pensione. Dopo oltre 35 anni di servizio, Massimi lascia la Tenenza di Scandiano, dove ha svolto il ruolo di vice comandante negli ultimi 15 anni.

Originario di Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila, Massimi si arruolò nel 1985, completando la formazione presso le scuole di Velletri e Firenze. Dopo aver raggiunto il grado di vice brigadiere nel 1987, fu assegnato alla Legione carabinieri di Parma, con incarichi in diverse località, tra cui Castel San Giovanni, Maranello, Fiorano Modenese e Sassuolo. Tra il 1989 e il 1998, prestò servizio nel nucleo operativo di Carpi e, dal 2011, guidò la stazione di Soliera per oltre undici anni.

Nel 2009, Massimi fu insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Prima del suo congedo, ha ricevuto i complimenti dal comandante provinciale, Colonnello Hiromi Narducci, per i risultati ottenuti durante la sua carriera. Sebbene lasci la provincia reggiana, Massimi si trasferirà nella vicina Modena, dove continuerà a risiedere con la sua famiglia.