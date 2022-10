Vincenzo De Lucia imita brillantemente Francesca Fagnani: Belve a Stasera Tutto è Possibile

Dopo aver imitato Barbara d’Urso, Maria De Filippi, Sandra Milo, Milly Carlucci, Ornella Vanoni e Mara Venier, ieri sera Vincenzo De Lucia ha vestito i panni di Francesca Fagnani su Rai Due. L’attore ha portato Belve nel programma di Stefano De Martino, Stasera Tutto è Possibile. Inutile dire che Vincenzo ha fatto nuovamente centro, riuscendo a cogliere ogni particolare che ha reso così popolare la Belva della Rai. E proprio come tutti noi, anche la Fagnani è rimasta colpita dall’imitazione…

“La mia prima imitazione in assoluto? Costanzo, pensa che io ho iniziato con l’imitare Costanzo e mi sono ritrovato popolare imitando Maria De Filippi, e quindi i cerchi che si chiudono».

La caratterizzazione avviene anche per ammirazione o simpatia, come nel caso di Sandra Milo: una donna di 88 anni che ha praticamente una genetica meravigliosa, che non porta gli occhiali, che non ha bisogno di sostegni, ne mentali ne fisici. – ha dichiarato Vincenzo De Lucia a Superguida tv – È una diva strepitosa con una lucidità incredibile, e quindi c’è ammirazione. Penso che se tutti arrivassimo a 88 anni come Sandra Milo ci sarebbe solo da festeggiare. E poi a volte una voce ti viene o non ti viene.

Con quale delle donne che imito mi piacerebbe lavorare? Ti dico più che altro chi mi piacerebbe conoscere, e non soltanto davanti alla telecamera ma anche dietro. C’è una curiosità per Maria De Filippi. Penso che la grande forza di Maria sia la creatività. Mi piacerebbe vedere come pensa i suoi programmi. Mi è stato raccontato che lei è molto dentro i suoi programmi, anche se quando la vedi condurre è quella che sta più fuori. C’è una costruzione quotidiana di quello che sono i suoi programmi”.