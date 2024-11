Vincenzo De Luca e la rottura con il Pd: sfida aperta in Campania e cosa succede ora

La rottura all’interno del Partito Democratico (Pd) è ora ufficiale dopo l’approvazione, il 5 novembre, della norma sul terzo mandato nel consiglio regionale campano. Solo la consigliera Bruna Fiola si è astenuta, mentre gli altri membri del partito hanno sostenuto Vincenzo De Luca, in contrapposizione all’indicazione della segretaria Elly Schlein. La tensione si è intensificata, e si parla di un muro contro muro tra De Luca e Schlein. La segretaria aveva chiuso la porta al terzo mandato per promuovere un rinnovamento, ma la reazione del gruppo consiliare sembra indicare maggior fedeltà verso il presidente De Luca.

In Transatlantico si avverte una perplessità generale riguardo allo scontro tra i due. Nonostante le prossime elezioni regionali in Emilia Romagna e Umbria, la questione del candidato in Campania deve essere affrontata ora, secondo Schlein, poiché è stata promessa una rottura con i ‘cacicchi’ locali. Nonostante la richiesta di rinviare la votazione, De Luca ha scelto di procedere rapidamente, portando Schlein a rispondere e chiarire la situazione.

Alcuni esponenti dem riferiscono che, nonostante gli sforzi di mediazione, De Luca ha mostrato una determinazione incrollabile. Debora Serracchiani ha affermato che si deve evitare di consegnare la Campania alla destra, mentre Bonaccini ha ribadito la necessità di rispettare la legge sui due mandati. Nonostante la pressione, Mario Casillo, capogruppo del Pd in Campania, ha sottolineato l’importanza del dialogo e ha sperato in incontri per rimediare alla situazione.

Tuttavia, la norma sul terzo mandato potrebbe non avere successo, poiché il governo potrebbe impugnarla. Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha evocato l’incertezza sull’esito della legge, mentre Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, si è dichiarato convinto che il governo ignorerà la normativa in quanto contraria a quelle nazionali. Anche Forza Italia ha criticato la determinazione di De Luca, definendola una causa persa e evidenziando controsensi normativi.