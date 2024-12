Vincenzo Carbone: Il Nuovo Direttore dell’Agenzia delle Entrate Dopo le Dimissioni di Ruffini

Il Consiglio dei ministri ha confermato la nomina di Vincenzo Carbone come nuovo direttore dell’Agenzia delle Entrate, succedendo a Ernesto Maria Ruffini, dimessosi il 13 dicembre. Carbone, attualmente vicedirettore vicario e capo divisione Contribuenti, ha una lunga carriera di trent’anni all’interno dell’ente. La decisione è stata presa durante la riunione del 23 dicembre, presieduta dalla premier Giorgia Meloni.

Ingegnere del Ministero dell’Economia, Carbone ha sviluppato buoni rapporti con il ministro Giancarlo Giorgetti e il viceministro Maurizio Leo. Classe 1963, laureato in Giurisprudenza, Carbone è entrato nel Ministero delle Finanze nel 1997 tramite concorso e ha assunto in vari ruoli di responsabilità, tra cui capo dell’ufficio Contenzioso tributario e direttore centrale per i Grandi contribuenti. Fino ad oggi, ha ricoperto l’incarico di vice direttore della divisione Contribuenti, un ruolo ottenuto nel 2024 da Ruffini.

La scelta di un interno per la direzione dell’Agenzia mira a gestire le conseguenze delle dimissioni di Ruffini, le quali sono state inattese e hanno suscitato polemiche. Ruffini aveva espresso il suo disappunto verso il governo di centrodestra, affermando che non aveva mai visto funzionari pubblici accusati di essere estorsori. Questa denuncia è stata un riferimento alle dichiarazioni della premier Meloni nel maggio 2023. La nomina di Carbone avviene in un contesto di tensione politica e porte aperte verso un’amministrazione fiscale più rigorosa e accettata da attori d’ufficio e contribuenti.

Ruffini, ex direttore delle Entrate, aveva manifestato le sue dimissioni dieci giorni prima della nomina di Carbone, in un momento di controversia con l’attuale maggioranza. Il nuovo direttore attinge a una vasta esperienza e conoscenza dell’Agenzia, promettendo continuità nell’amministrazione e potenzialmente mitigando le tensioni interne e esterne. La sua guida sarà cruciale fino alla scadenza del mandato di Ruffini, previsto per gennaio 2026. La nomina è stata accolta con opportuno interesse da parte di esperti del settore e di osservatori politici, che vedranno come Carbone affronterà le sfide future dell’Agenzia delle Entrate.