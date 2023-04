Vincenzo Bellini Confezione da 8/12 boxer da uomo, boxer Hipster, comodi e traspiranti, in cotone, boxer basic

Descrizione prodotto

Contenuto della confezione:

Set da 8 o 12 pezzi, colori assortiti 12 paia – nero o grigio/bianco 12 Coppia – Nero Confezione da 6 pezzi, nero o bianco Set da donna da 3 pezzi – nero

Istruzioni per il lavaggio:

Lavabile in lavatrice a 30 °C Lavabile in lavatrice a 40 °C Lavabile in lavatrice a 40 °C Lavabile in lavatrice a 30 °C Lavabile in lavatrice a 30 °C

Materiale:

95% cotone, 5% elastan 80% cotone, 18% poliammide, 2% elastan 80% cotone, 18% poliammide, 2% elastan 95% cotone, 5% elastan 95% cotone, 5% elastan

Imballaggio sostenibile

✓

Vantaggi:

Massimo comfort, più spazio nella zona intima. Sensazione ultra morbida e fresca + prevenzione dei batteri Nessuna cucitura sulle dita dei piedi, alta densità di maglia, traspirante, comodo da indossare Nessuna cucitura sulle dita dei piedi, traspirante, ulteriore rinforzo della suola e della zona delle dita. In cotone pettinato con maglia fine Finitura con bordi piatti. L’elastan incluso garantisce una vestibilità ottimale. Sensazione di asciutto e fresco tutto il giorno. Doppia cucitura per la massima resistenza.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 32 x 4 x 22 cm; 580 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 21 novembre 2019

ASIN ‏ : ‎ B07TS7W8QP

Categoria ‏ : ‎ Uomo

95% Cotone, 5% Elastan , Super Fit con cintura elastica vita-molto comodo da indossare

95% Cotone, 5% Elastan

Lavabile in lavatrice

Boxer

Lavabile in lavatrice

Super confortevole da indossare, grazie al taglio perfetto e materiali di qualità

Perfect Seat-alto contenuto di cotone-traspirante-non inutili sudorazione-senza punti di pressione

39,90€