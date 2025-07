Vincenzo Alberto Annese: intervista esclusiva sul calcio mondiale

Il mondo del calcio continua a entusiasmarsi con nuove interviste e approfondimenti. Recentemente, nel programma ‘Di Tutto un Pod’, il ct dell’Afghanistan, Vincenzo Alberto Annese, ha condiviso alcune riflessioni sulla sua carriera e sulla situazione del calcio italiano.

Annese ha rivelato di aver allenato in dodici o tredici paesi, raccogliendo preziose esperienze che intende tramandare ai suoi figli. Questo percorso lo ha reso orgoglioso e ha influenzato il suo approccio professionale negli ultimi undici anni.

Parlando delle differenze tra allenare un club e una nazionale, il ct ha sottolineato l’importanza di essere costantemente presente con i giocatori. La sua preferenza va agli allenatori di club, poiché si ha la possibilità di lavorare quotidianamente con la squadra, diversamente dalla periodicità degli allenamenti con una nazionale.

In merito alla situazione della Nazionale italiana, Annese ha discusso dell’esonero di Luciano Spalletti. Ha riconosciuto le difficoltà che ha affrontato, insieme alla confusione che attualmente si percepisce nella squadra. Secondo lui, il cambio di allenatore è giustificato e necessario per riportare ordine e solidità nel gioco.

Infine, ha espresso la sua fiducia in Gennaro Gattuso come nuovo ct, sperando che possa guidare l’Italia verso il prossimo Mondiale. Annese ha sottolineato che Gattuso ha dimostrato capacità nel gestire situazioni difficili e ha parlato del potenziale di Claudio Ranieri, auspicando che in futuro possa avere un’opportunità simile.

L’intervista completa è disponibile sul canale YouTube del programma.