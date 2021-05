L’edizione 2021 dello Zecchino d’Oro si è conclusa con la vittoria di Custodi del mondo, brano scritto da Simone Cristicchi.

Lo Zecchino d’Oro 2021 si è concluso con una vittoria a sorpresa. Ad aggiudicarsi il successo è stato il brano Custodi del mondo scritto da Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi, interpretato dalla piccola Anita Bartolomei, bambina di 8 anni da Belforte del Chienti, in provincia di Macerata. L’evento è stato trasmesso su Rai 1, condotto da Carlo Conti dagli studi dell’Antoniano di Bologna.

Grande e inaspettato successo per il pezzo scritto da una penna importante e conosciuta, quella del vincitore di Sanremo 2007. Al secondo posto si è piazzata Angelica Zina Cottone, bambina di 9 anni che ha interpretato Un minuto. Terzo gradino del podio per Il bambino e il mare, brano cantato da Andrej Avella, bimbo di 7 anni proveniente da Giardini Naxos, in provincia di Messina.

L’edizione 2021 dello Zecchino si è svolta con una formula inedita per recuperare l’appuntamento rinviato nel mese di dicembre 2020 a causa dell’emergenz Covid. Le 14 canzoni interpretate dal vivo dai piccoli cantanti e dal coro diretto da Sabrina SImoni sono state votate da componenti del coro, da dieci bambini e di una giuria vip composta da Katia Ricciarelli, Pupo, Anna Tatangelo e Cristina D’Avena.

Custode del mondo: di cosa parla la canzone che ha vinto lo Zecchino d’oro

Il brano di Cristicchi è riuscito a imporsi su quelli di altri autori importanti come Francesco Tricarico, Leonardo PIeraccioni e Paolo Belli. Il custode del mondo, un custode dai poteri speciali, è quello che si nasconde nel cuore di ogni bambino. Con una ricetta segreta potrebbe sfamare il mondo o potrebbe diventare un orologiaio che ferma il tempo quando si è felici, o salvare il mare, insegnando a tutti gli altri ad avere rispetto e a curarlo. Di seguito il video ufficiale:

Come tutti gli altri brani che hanno partcipato a questa edizoine, Custodi del mondo fa parte della compilation distribuita da Sony Music Italia, sotto la direzione artistica del maestro Peppe Vessicchio.

