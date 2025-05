“Alla fine nel calcio contano la tecnica e il cuore, servono entrambe le cose, ma poi vince chi ha più cuore”. Così Ignazio La Russa, presidente del Senato e grande tifoso dell’Inter, esprime la sua gioia per la emozionante vittoria della squadra di Inzaghi contro il Barcellona, avvenuta ai supplementari nella semifinale di Champions League a Milano.

La Russa elogia l’estremo difensore Sommer, definendo le sue due parate decisive “oro”. Commenta che tutti i giocatori hanno meritato una promozione a pieni voti, incluso Taremi, che si è distinto come un grande interditore. Questa vittoria porta l’Inter alla finale di Monaco, che si svolgerà il 31 maggio.

La Russa conclude esprimendo la sua disponibilità a partire per la finale, dicendo di avere già pronto lo zainetto, a patto di poter conciliare i suoi impegni. La sua passione per la squadra è evidente, e l’attesa per il prossimo appuntamento è palpabile.