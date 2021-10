Aveva ottenuto il reddito di cittadinanza per la sua condizione economica, ma si è aggiunta una buona notizia che tuttavia gli avrebbe fatto perdere l’assegno di sostegno: una vincita di poco più di 20mila euro ad una lotteria che l’uomo, 57 anni, di Aosta, aveva omesso di dichiarare all’Inps.

Quella somma non lo ha certo reso ricco ma ha comunque cambiato la sua condizione reddituale e la dichirarazione di quella vincita lo avrebbe escluso dagli elenchi dei cittadini autorizzati a ricevere il reddito di cittadinanza.

Questa dimenticanza però gli è costata doppiamente cara. Non solo non riceverà più l’assegno, ma è stato anche condannato a un anno di carcere per aver percepito il sussidio senza averne diritto. Per l’imputato – difeso dall’avvocato Filippo Vaccino – l’accusa aveva chiesto 8 mesi ma il giudice ha ritenuto di applicare una pena più alta.