I Love My Radio, la classifica finale: trionfa Vasco Rossi con Albachiara, un suo inno immortale. Ecco i risultati del progetto per festeggiare i 45 anni dell’industria radiofonica.

Vasco Rossi è il trionfatore assoluto di I Love My Radio. Il grande progetto per festeggiare i 45 anni dell’industria radiofonica italiana, partito il 18 maggio, si è concluso l’11 ottobre con una grande festa, in cui è stata svelata anche la classifica finale frutto dei voti degli ascoltatori delle principali radio italiane. A trionfare tra i 45 brani in gara è stato proprio l’inno del Blasco, che ha superato la concorrenza di altre canzoni straordinarie, confermando l’amore che il nostro paese prova nei confronti del rocker di Zocca.

Vasco Rossi vince I Love My Radio

Il brano più amato dagli italiani tra i 45 scelti dal progetto I Love My Radio per rappresentare gli ultimi 45 anni di musica italiana è Albachiara. Il pezzo venne pubblicato all’interno dell’album Non siamo mica gli americani nel 1979. Si tratta di una delle canzoni più amate del repertorio del Blasco, che la utilizza da sempre per chiudere i propri concerti.

Vasco Rossi

I Love My Radio: la classifica finale

Nella classifica finale, Albachiara si è piazzata al primo posto assoluto davanti a un brano del tutto differente e molto più recente, A te di Jovanotti, forse la ballata più amata del cantautore di Cortona. A chiudere il podio uno dei capolavori nella carriera di Francesco De Gregori, La donna cannone.

La graduatoria è stata svelata in un evento straordinario condotto da Gerry Scotti l’11 ottobre. Protagonisti della serata sono stati i Negramaro (Estate e Sei nell’anima), Mahmood (Dorado e Due destini), Francesco Gabbani (Occidentali’s Karma e Centro di gravità permanente), Tiziano Ferro (Perdere l’amore e Rimmel), Elisa (Se piovesse il tuo nome e Mare mare), Tommaso Paradiso (Fiumicino, Questa nostra stupida canzone d’amore e L’ultima luna) e J-Ax (Una voglia assurda e 50 Special). Di seguito Albachiara del Blasco: