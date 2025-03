Vince Aicher, Goggia e Brignone sul podio

Nel SuperG di La Thuile, la migliore delle italiane è stata Sofia Goggia, giunta seconda, ma a vincere è stata la tedesca Emma Aicher, che ha conquistato il suo secondo successo in carriera con un tempo finale di 57″89. Goggia, con un distacco di solo 6 centesimi dalla Aicher, ha ottenuto il podio numero 61, mentre Federica Brignone si è piazzata terza, a 39 centesimi dalla vincitrice. Per Brignone, si tratta del podio numero 81, a solo 7 dal record di Alberto Tomba, con altri 10 punti guadagnati su Lara Gut-Behrami, oggi quarta nella classifica di superG, dove Goggia è ancora in corsa per la coppa di specialità, con un distacco di 129 punti a due gare dalla fine della stagione.

Nella classifica generale, Brignone sale a 1354 punti, mentre Gut-Behrami ha 1022 punti, creando un divario di 332 punti con quattro gare rimanenti. Anche Marta Bassino ha ottenuto un buon sesto posto, a 71 centesimi dalla Aicher, dopo una stagione difficile. Elena Curtoni ha concluso dodicesima, con un ritardo di 1″41, seguita da Laura Pirovano al 17esimo posto, a 1″85. Roberta Melesi ha chiuso in ventesima posizione, ma è risalita al 22esimo nella classifica di specialità, entrando tra le candidate per le finali. Attualmente, le sei atlete italiane qualificate per Sun Valley in superG sono Brignone, Goggia, Pirovano, Bassino, Curtoni e Melesi, mentre Asja Zenere non è riuscita a qualificarsi.