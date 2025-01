Vinabo: Penna Multifunzione 9 in 1 – Regalo di Natale Originale per Uomini, Gadget Tecnologici Divertenti per Papà e Colleghi

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Descrizione Prodotto

Vinabo Penna Multifunzione 9 IN 1

La penna 9 in 1 è realizzata in alluminio super resistente con una luce super LED per aiutarti a lavorare più facilmente in ambienti bui e discreti.

Idee Regalo Uomo Fantastici, molto adatti per il campeggio, la falegnameria, la bicicletta, la nautica, la costruzioni, la riparazione auto, ecc.

Idee Regalo Uomo Originali

Vinabo 9 in 1 Multi Tool Pen è un ottimo e pratico regalo di San Valentino, un regalo di compleanno, un regalo per la festa del papà, un regalo per la festa della mamma e un regalo di Natale per tutti!

Fantastico regalo per falegnami, artigiani, meccanici, ingegneri, architetti, elettricisti e appassionati di bricolage.

Ottima idea regalo per la famiglia, gli amici, i colleghi o chiunque usi una penna. Regali perfetti per gli uomini!

Se stai cercando i regali perfetti per il compleanno degli uomini, la festa del papà, la festa della mamma, il giorno di San Valentino, il regalo di Natale, l’anniversario o i regali di Natale segreti, questa è una scelta che ti soddisferà!

Hai problemi a trovare gli strumenti quando ne hai bisogno? – Se possiedi una penna, puoi avere 9 strumenti diversi!

La penna multifunzione Vinabo 9-in-1 è uno strumento ideale, innovativo e pratico che può aiutarti a risparmiare molto tempo e rendere il tuo lavoro più facile e comodo da trasportare.

penna touch screen

Uno stilo può sostituire un mouse quando necessario, rendendolo ideale per scorrere i dispositivi touchscreen come tablet, telefoni e altro.

Luci a LED

Piccolo e portatile, può illuminare tutto ciò che ti circonda in qualsiasi momento durante un’interruzione di corrente o quando sei solo di notte.

apri bottiglia

Hai provato ad aprire una birra con una penna? Allora prova subito questa nuova scoperta.

righello cm/pollici

2 scale di misurazione per la misurazione rapida di piccoli oggetti.

Cacciavite 2 in 1

Include un cacciavite Phillips e un cacciavite a testa piatta, puoi portarlo con te ovunque e il cacciavite è nascosto all’interno della penna, quindi non devi preoccuparti di graffiare altri oggetti.

livello di spirito

Con una livella incorporata, non devi più preoccuparti di essere fuori parallelo quando appendi cornici, staffe di montaggio, ecc.

Idee Regalo Perfette:Questa penna è adatta come regalo per uomini, uomini, marito, nonno, padre, fidanzato, per compleanno, San Valentino, festa del papà,Natale,calendario dell’Avvento e giorno del Ringraziamento, ecc. Questa penna è molto adatta per il fai da te, gli uomini ameranno sempre questo regalo da uomo fantastico e unico

Penna a sfera multifunzione 9 in 1:Questa penna contiene 9 funzioni: penna a sfera, livella, scala, cacciavite (piatta e incrociata), apribottiglie, supporto per cellulare, penne touch screen e luce LED. Le diverse funzioni di questa penna possono essere utilizzate in diverse occasioni

Penna In Metallo Di Alta Qualità : la penna 9-in-1 è fatta di materiale in alluminio super resistente, quindi può essere usata per molto tempo. Grazie alle sue piccole dimensioni e al design unico, diventa un gadget cool per la tua borsa o anche nel tuo ufficio per l’uso quotidiano, facile da usare e trasportare

Durevole e versatile:Prodotti sono realizzati con materiali di alta qualità, robusti e facili da montare. Soddisfa completamente l’uso di tessuti per la casa, costruzione, falegnameria, riparazione auto, elettrodomestici, progetti fai da te . È anche molto adatto per la casa e l’ufficio

Penna portautensili portatile:La penna a sfera leggera vale la pena essere trasportata. Si può attaccare a borse, camicie, pantaloni, cinture, portafogli, cartelle, quaderni, zaini, ecc