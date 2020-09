Vin Diesel, Feel Like I Do: la prima canzone dell’attore americano, prodotta dalla Palm Tree Records di Kygo, celebre producer norvegese.

Fare l’attore non è abbastanza per Vin Diesel. La celebre star di Fast and Furious ha voluto così provare una nuova avventura, stavolta nel mondo della musica. Il 25 settembre è stato pubblicato il suo primo singolo, il suo debutto ufficiale. S’intitola Feel Like I Do ed è uscito dalla Palm Tree Records di Kygo, celebre producer norvegese. Ecco tutti i dettagli su questo brano.

Vin Diesel, Feel Like I Do: la prima canzone

Il brano è stato annunciato dallo stesso attore, che in questi giorni aveva scritto sui social: “Per tanto tempo ho promesso di pubblicare musica. Incoraggiato da voi a uscire dalla mia zona di comfort. Grazie per aver creduto in me. Come sempre, spero di rendervi orgogliosi“.

Non è tra l’altro la prima volta che l’attore incrocia la propria strada con Kygo, che lo aveva scelto per partecipare al remix del suo brano It Ain’t Me con Selena Gomez. Stavolta però il brano è tutto suo. Ascoltiamolo insieme:

Vin Diesel: il primo album è in arrivo?

Già da diverso tempo l’artista americano aveva dichiarato di essere al lavoro su un vero e proprio album. Intervistato al Late Late Show di James Corde, aveva affermato che la cosa era partita per scherzo, visto che i suoi figli lo adorano quando canta: “È stato un po’ come J.R.R. Tolkien, che ha iniziato a raccontare ai suoi figli delle piccole storie su queste creature chiamate hobbit e poi un giorno ha iniziato a scrivere Il Signore degli Anelli. Per me è stata la stessa cosa. Vorrei poter suonare tutta la mia musica adesso“.

Un paragone magari azzardato, ma che fa quantomeno capire quanta voglia abbia Diesel di imporsi anche in questo campo: “Non c’è niente di più bello al mondo di vedere mia figlia di quattro anni che cammina per i corridoi cantando queste canzoni che mi sente suonare in casa“.