Villeneuve e Leclerc: il talento della Ferrari a confronto

Gilles Villeneuve, famoso per la sua abilità al volante, riusciva a coprire il tratto da Monaco a Maranello in sole 2 ore e 25 minuti. Tuttavia, secondo Luca Cordero di Montezemolo, ex dirigente della Ferrari, il pilota canadese non avrebbe mai potuto vincere il mondiale di Formula 1 senza un cambiamento nel suo approccio.

Montezemolo ha espresso queste considerazioni dopo aver definito la Ferrari come una scuderia “senza anima”, soffermandosi sul drammatico destino di Villeneuve, scomparso durante le qualifiche del Gran Premio in Belgio. In un’intervista a Sky Sport, ha parlato del confronto tra Villeneuve e Charles Leclerc. Ha riconosciuto il talento del pilota monegasco, ma ha anche notato che il tempo passa e nuovi piloti stanno emergendo, comprendendo la frustrazione di Leclerc.

Passando a Villeneuve, Montezemolo ha ridimensionato il mito che lo circonda, affermando: “Aveva una Ferrari vincente, ma un pilota con quel carattere non avrebbe mai potuto conquistare un mondiale.” Si riferiva al suo stile di guida audace e spericolato, che lo portava a correre oltre i limiti, persino su tre ruote. Pur avendo un temperamento vincente, Montezemolo ha riconosciuto che spesso Villeneuve esagerava o commetteva errori.

In difesa di Leclerc, Montezemolo ha sottolineato che la Ferrari attuale non è competitiva, forzando così il pilota a spingere oltre il limite: “Servirebbe una macchina che gli permetta di vincere, perché se lo merita.”

Il prossimo appuntamento della Formula 1 si svolgerà a Baku, un circuito in cui Leclerc ha dimostrato di trovarsi bene in qualifica. Sarà l’occasione per la Ferrari di cercare la prima vittoria della stagione, sebbene fino ad ora la scuderia non abbia mostrato una reale competitività. L’attesa è per domenica 21 settembre.