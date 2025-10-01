23.4 C
Roma
mercoledì – 1 Ottobre 2025
Sport

Villarreal-Juventus, sfida decisiva in Champions League

Da StraNotizie
Villarreal-Juventus, sfida decisiva in Champions League

La Juventus è pronta a tornare in Champions League mercoledì 1° ottobre, affrontando il Villarreal nella seconda giornata della League Phase. Dopo un pareggio emozionante contro il Borussia Dortmund, la squadra di Tudor cerca una vittoria per rilanciarsi in un’annata complicata.

Attualmente, i bianconeri stanno attraversando un momento difficile, con due passi falsi in campionato contro Verona e Atalanta, oltre al recente pari in Europa che ha sollevato interrogativi sulla solidità del team. Pertanto, la trasferta in Spagna si presenta come un importante crocevia stagionale.

Il Villarreal, invece, ha iniziato la sua avventura europea con una sconfitta di misura contro il Tottenham, ma ha trovato slancio in Liga, collezionando cinque vittorie, un pareggio e una sola sconfitta contro l’Atletico Madrid. Questi risultati evidenziano i progressi della squadra guidata da Marcelino.

Le due formazioni non si incontrano per la prima volta in Champions League; si erano già sfidate nel 2022 durante gli ottavi di finale, dove il match era terminato 1-1, con un gol di Vlahovic che segnava il suo esordio europeo.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Villarreal schiererà un 4-4-2 con Luiz Júnior, Mouriño, Renato Veiga, Rafa Marin, Cardona, Buchanan, Gueye, Comesaña, Moleiro, Pepé e Mikautadze. La Juventus dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1 composto da Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Cabal, Koopmeiners, Yildiz e David.

La partita avrà luogo all’Estadio de la Ceramica alle ore 21:00, con la diretta tv e streaming disponibile su Amazon Prime Video.

Articolo precedente
Alberto Sordi rivive nel docufilm dedicato all’iconico attore
Articolo successivo
Fratelli d’Italia trionfa nelle Marche: vince la fiducia popolare
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.