Villareal e Juventus: pareggio emozionante in Spagna

La partita tra Villareal e Juventus si è conclusa con un pareggio emozionante di 2-2, portando la Juve a una raccolta di due punti in due incontri. L’inizio per i bianconeri è stato difficile: Cabal è uscito dal campo dopo quindici minuti per un infortunio. Poco dopo, Mikautadze ha aperto le marcature per la squadra spagnola, che ha sfiorato il raddoppio colpendo un palo al 23′. Nonostante i tentativi di Yildiz e McKennie, la Juventus ha avuto bisogno di Perin per evitare guai maggiori fino alla conclusione del primo tempo.

Nella ripresa, Tudor ha effettuato una sostituzione, inserendo Conceicao al posto di Koopmainers. David ha avuto una grande opportunità ma ha sprecato un assist del portoghese. La svolta è arrivata quando Gatti, con una splendida rovesciata, ha pareggiato i conti. In seguito, è stato Conceicao a portare la Juventus avanti. Tuttavia, nel finale, il Villareal ha continuato a lottare e al 90′ l’ex giocatore Renato Veiga ha trovato il gol del pareggio, fissando il punteggio sul 2-2.

Le formazioni:

Villareal (4-4-2): Tenas; Mourino, Rafa Marin, Veiga, Pedraza (Cardona 76’); Buchanan (Moleiro 64’), Parejo (Oliwuaseyi 64’), Gueye, Comesana; Pepe, Mikautadze. Allenatore: Marcelino.

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso (Rugani 80’), Locatelli, McKennie, Cabal (J.Mario 16’); Koopmainers (Conceicao 46’), Yildiz (Adzic 80’); David (Vlahovic 86’). Allenatore: Tudor.

Marcatori: 18′ Mikautadze; 49′ Gatti, 56′ Conceicao, 90′ Veiga.

Arbitro: Kovacs.