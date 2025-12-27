Villaggio di Natale a Ravenna

Sabato 27 dicembre alle ore 18:30, in Piazza San Francesco, si è svolto il tradizionale spettacolo delle fontane pirodanzanti, una performance di fuoco, luci, musica e acqua a cura di Advs Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell’ospedale di Ravenna. Domenica 28, alle 15, il pomeriggio è stato all’insegna della giocoleria con lo spettacolo di Billo Circus, con attrazioni eccezionali e risate assicurate per tutta la famiglia, sempre al Villaggio di Natale di Advs Ravenna in Piazza San Francesco.

Il Villaggio di Natale dei donatori di sangue è aperto tutti i giorni fino al 6 gennaio in Piazza San Francesco dalle ore 15:00, con vin brulè, thè caldo, pandoro, dolci, palloncini per i più piccoli e tanta musica. Tutto il ricavato verrà utilizzato per la promozione della donazione di sangue, un gesto salvavita che porta via solo poco tempo ma che può salvare tantissime vite.

Al Villaggio si possono anche acquistare i biglietti della Lotteria della Befana al costo di € 2,50, con un primo premio che consiste in una Nuova Citroen C3. L’estrazione è fissata per il 6 gennaio alle ore 16:30, dopo lo spettacolo “La Befana scende dal cielo” a cura dei Vigili del Fuoco di Ravenna, previsto alle ore 15:00.