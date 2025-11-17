Villaggio della Salute a Firenze: screening gratuiti in Toscana

Firenze ospita, come ogni anno, il “Villaggio della Salute”, un’iniziativa dedicata alla prevenzione e informazione organizzata da Ispro in Piazza Duomo. Fino al 21 novembre, saranno disponibili due unità mobili per effettuare screening gratuiti.

Le unità, gestite da Ispro Toscana e dalla Croce Rossa, offriranno servizi di multiscreening e test per l’epatite C. Il personale di Ispro fornirà informazioni sugli screening e guiderà le persone nella prenotazione. Quest’anno, oltre alla mammografia, sarà possibile prenotare anche il test HPV, il Pap test e una valutazione senologica gratuita, nonché riconsegnare le provette per lo screening del colon-retto.

Per accedere agli screening gratuiti, è necessario prenotarsi tramite un QR code disponibile sul sito de La Toscana delle Donne. Le prenotazioni possono essere effettuate fino al 21 novembre, con orari specifici per ogni giorno: dalle 10 alle 17 nei giorni feriali e fino alle 14 il venerdì.

Cristina Manetti sottolinea l’importanza dell’introduzione del Pap test, disponibile direttamente in loco con una semplice prenotazione. Questo rappresenta un’opportunità significativa per sensibilizzare e permettere controlli efficaci.

La prevenzione è fondamentale, come evidenziato da Manetti, che promuove un messaggio forte sulla necessità di diagnosi precoce per migliorare la salute delle donne. Anche Simona Dei, direttrice generale di Ispro, ha sottolineato l’importanza di portare gli screening nella piazza più bella di Firenze, rendendoli facilmente accessibili a tutti.