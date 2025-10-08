Villaggio della Salute a Caserta: Prevenzione e Benessere

La Campagna nazionale “La prevenzione è il nostro capolavoro”, realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura e il patrocinio del Ministero della Salute, farà tappa a Caserta con una speciale edizione della Race for the Cure, in associazione con la brigata bersaglieri per la XXII edizione della “Flik Flok”. Il Villaggio della salute sarà allestito in Piazza Carlo di Borbone nelle date del 10, 11 e 12 ottobre.

Una delle novità di questa edizione è il Charity Gala che si svolgerà presso la Reggia di Caserta nell’Archivio di Stato. In ottobre, Komen Italia offrirà 14 Villaggi della Salute in diverse regioni del centro-sud e delle isole italiane, con inaugurazioni in presenza delle autorità locali e associazioni del terzo settore.

Durante l’evento, sono previsti corsi di sensibilizzazione alla prevenzione per le scuole, insieme a laboratori sportivi, attività di sana alimentazione e benessere psicologico. Inoltre, saranno disponibili screening gratuiti come mammografie e visite cliniche, grazie alle Unità Mobili di Komen Italia, per oltre 8.000 donne in situazioni di difficoltà sociale.

A Caserta, gli esami diagnostici gratuiti saranno offerti a partire dalle 9.00 per donne di diverse fasce d’età. Per partecipare agli screening, è possibile prenotarsi online. La Race for the Cure si svolgerà domenica 12 ottobre alle 10.00 e permetterà agli iscritti di accedere gratuitamente a 140 musei statali in tutta Italia.

Il programma delle attività include sport, concerti e intrattenimento per tutti, con specifici eventi anche durante il gala di solidarietà. È previsto un ampio sostegno da parte di partner e patrocinatori per promuovere la prevenzione dei tumori al seno, in particolare sostenendo l’importanza della diagnosi precoce e del benessere.