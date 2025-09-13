25.2 C
Villaggi digitali in Italia: la rivoluzione della tecnologia

Da StraNotizie
Villaggi digitali in Italia: la rivoluzione della tecnologia

PITIGLIANO (Grosseto)

Numerosi progetti puntano a rivoluzionare i centri abitati grazie alla tecnologia e all’innovazione. Il “Laboratorio a Cielo Aperto” ha come obiettivo trasformare i comuni in villaggi digitali più connessi, sostenibili e inclusivi, facendo leva sulla rete in fibra ottica di Open Fiber.

L’iniziativa punta a realizzare un “villaggio digitale guidato dai dati”, raccogliendo informazioni per fornire servizi personalizzati. Tra le soluzioni impiegate ci sono l’edge computing, per l’elaborazione locale dei dati, la fibra in ogni stanza (Fttr) per connessioni ultraveloce e stabili, e sensori intelligenti per monitorare vari aspetti come il traffico, l’inquinamento, la presenza di persone e i rischi naturali. Inoltre, la tecnologia fibra ovunque (FTTx) garantisce una connessione rapida ovunque.

Open Fiber affronta anche la sfida di Real City, utilizzando il “gemello digitale” (Digital Twin) per accelerare la diffusione della fibra nei comuni più piccoli. Questo approccio consente di progettare le reti in modo più intelligente ed efficiente.

La fibra ottica non è solo una soluzione per la navigazione, ma alimenta anche V-ERA, una piattaforma intelligente per gestire i dati del territorio. V-ERA funge da centrale di controllo, monitorando in tempo reale una grande quantità di informazioni. Grazie all’IoT (Internet delle Cose), raccoglie dati da diversi sensori, che vengono analizzati tramite algoritmi avanzati e intelligenza artificiale per fornire servizi innovativi e informare decisioni strategiche.

Open Fiber, principale operatore FTTH in Italia e tra i leader in Europa, ha collegato 14,5 milioni di unità immobiliari in 240 città e 5.400 comuni negli ultimi anni.

