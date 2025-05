Villaggi della Salute Mentale: Colloquio Gratuito a Roma e Milano

In occasione del mese della salute mentale, fino al 30 maggio, la piattaforma feel-better.it offre un’iniziativa a Roma e Milano, portando oltre 100 psicologi nelle piazze per offrire colloqui online gratuiti. Negli spazi dedicati, chiamati “Villaggi della salute mentale”, sarà possibile accedere a sessioni di psicoterapia in capsule insonorizzate, attive tutti i giorni dalle 10 alle 19.

L’iniziativa prevede oltre 2000 sessioni gratuite e un secondo colloquio gratuito per chi desidera proseguire. Professionisti, noti come FeelBetter Angels, forniranno informazioni e distribuiranno un quaderno con esercizi per il benessere mentale. Questo progetto è volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della salute mentale e a combattere lo stigma associato alla terapia psicologica.

Mauro Orso, CEO di feel-better.it, ha sottolineato come, nonostante le difficoltà, prendersi cura della propria salute mentale sia fondamentale per il benessere complessivo. Attualmente, il 51,7% degli italiani è scettico sull’efficacia della psicoterapia e solo il 17% ha avviato un percorso nel 2024, rispetto a percentuali superiori in altri paesi europei.

Per migliorare l’accesso alla terapia, feel-better.it lancerà a fine maggio una nuova app che faciliterà il dialogo iniziale con i terapisti, eliminando i questionari tradizionali in favore di una chat informale. Questo approccio mira a rendere la psicoterapia più accessibile e a supportare chi ricerca aiuto.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com